عاجل.. روسيا تُفاجئ العالم وتُرحب بمبادرة الصين لحل أزمة أوكرانيا

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مع ذكرى الاجتياح الروسي لأوكرانيا ومرور عام على الحرب التي لم ينجح أي من الطرفين في إنهائها لصالحه، رحبت روسيا بمبادرة الصين لحل الأزمة.

موسكو ترحب بالمبادرة الصينية

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأكديه أن موسكو ترحب بالمبادرة الصينية للعب دور لافت في حل الأزمة في أوكرانيا.

وفي محطته الأخيرة في جولته الأوروبية، وصل كبير دبلوماسيي الصين، وانغ يي، إلى موسكو لبحث دور بكين في تسوية الأزمة الأوكرانية.

الصين لديها خطة سلام

وأكد وانج يي، أن الصين لديها خطة سلام، وسيتم الإعلان عنها في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الدبلوماسية الصينية في حل الأزمة.

الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية

يأتي هذا في وقت استدعت فيه وزارة الخارجية الروسية، السفيرة الأمريكية في موسكو لين ترايسي، لتسليمها طلبا للولايات المتحدة بسحب جنود حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

أمريكا تعترض وتحذر من التحركات الصينية

بالتزامن مع هذه التحركات الصينية حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين، من أن مساعدة الصين المحتملة لروسيا مشكلة في غاية الخطورة، لترد بكين بأنها مهتمة بإيجاد حل سلمي سريع للصراع في أوكرانيا ومستعدة للعب الدور الأكثر نشاطا في هذا الشأن.

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