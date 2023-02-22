الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. روسيا تُفاجئ العالم وتُرحب بمبادرة الصين لحل أزمة أوكرانيا
خضروات وفواكه شائعة تساهم في التغلب على السكري.. تعرف عليها
حريق في منزل بالرياض ونقل امرأة للمستشفى
شاهد.. كيف تشكل صدع زلزالي وشطر كهرمان مرعش لقسمين في تركيا؟
Dongfeng تعلن عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة (صور وفيديو)
حالة الأهلية “معلق لإثبات حالة”.. توضيح هام من “حساب المواطن”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. روسيا تُفاجئ العالم وتُرحب بمبادرة الصين لحل أزمة أوكرانيا

عاجل.. روسيا تُفاجئ العالم وتُرحب بمبادرة الصين لحل أزمة أوكرانيا

عاجل.. روسيا تُفاجئ العالم وتُرحب بمبادرة الصين لحل أزمة أوكرانيا
٠٥:٠١:٣٢ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

مع ذكرى الاجتياح الروسي لأوكرانيا ومرور عام على الحرب التي لم ينجح أي من الطرفين في إنهائها لصالحه، رحبت روسيا بمبادرة الصين لحل الأزمة.

موسكو ترحب بالمبادرة الصينية

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأكديه أن موسكو ترحب بالمبادرة الصينية للعب دور لافت في حل الأزمة في أوكرانيا.

وفي محطته الأخيرة في جولته الأوروبية، وصل كبير دبلوماسيي الصين، وانغ يي، إلى موسكو لبحث دور بكين في تسوية الأزمة الأوكرانية.

الصين لديها خطة سلام

وأكد وانج يي، أن الصين لديها خطة سلام، وسيتم الإعلان عنها في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الدبلوماسية الصينية في حل الأزمة.

الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية

يأتي هذا في وقت استدعت فيه وزارة الخارجية الروسية، السفيرة الأمريكية في موسكو لين ترايسي، لتسليمها طلبا للولايات المتحدة بسحب جنود حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

أمريكا تعترض وتحذر من التحركات الصينية

بالتزامن مع هذه التحركات الصينية حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين، من أن مساعدة الصين المحتملة لروسيا مشكلة في غاية الخطورة، لترد بكين بأنها مهتمة بإيجاد حل سلمي سريع للصراع في أوكرانيا ومستعدة للعب الدور الأكثر نشاطا في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

الكرملين: تدمير روسيا لن يكون إلا بحرب نووية تنهي الكون

الناتو يحذر: روسيا تحضر لهجمات كبيرة في أوكرانيا

حرب أرقام.. بريطانيا تتهم روسيا بتحريف عدد ضحاياها في الحرب

روسيا: “الحرق” في انتظار ;أبرامز الأمريكية القادمة لأوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا المبادرة الصينية حل الأزمة الأوكرانية خطة سلام روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
“الأرصاد”: 16 رادارًا لتغطية 95% من الأحوال الجوية بالمملكة على مدار الساعة

“الأرصاد”: 16 رادارًا لتغطية 95% من الأحوال الجوية بالمملكة على مدار الساعة

١٢:٤٤ م، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
«البلديات» و«الاتصالات» تتفقان على توفير خدمة موحدة لإصدار تصاريح الحفر

«البلديات» و«الاتصالات» تتفقان على توفير خدمة موحدة لإصدار تصاريح الحفر

٠٤:٠٦ م، السبت، ١٥ يوليو ٢٠١٧
اليمن.. قوات الشرعية تُحرز تقدماً في «تعز»

اليمن.. قوات الشرعية تُحرز تقدماً في «تعز»

١١:٢١ م، الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠١٥
 فَصْل غُرف تغيير ملابس المرضى النساء عن الرجال في “المؤسسات الصحية”

 فَصْل غُرف تغيير ملابس المرضى النساء عن الرجال في “المؤسسات الصحية”

١٠:٣٩ ص، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *