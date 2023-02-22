خضروات وفواكه شائعة تساهم في التغلب على السكري.. تعرف عليها

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كشفت دراسات حديثة، أن بعض الفواكه والخضروات يمكن أن تساعد في تحسين إنتاج الإنسولين في الجسم وبالتالي التغلب على مرض السكري.

وأوضحت الدراسات – بحسب إكسبرس – أن عشاق البطاطا الأرجوانية والفجل والملفوف الأحمر عليهم أن يبتهجوا حيث تم ربط الأصباغ الحمراء والأرجوانية والزرقاء بالتأثيرات القوية.

تقليل خطر الإصابة بزيادة السكر في الدم

وكشف الباحثون أن الفواكه والخضروات والدرنات (جذور النباتات) بهذه الألوان يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحالة زيادة السكر في الدم من خلال التأثير على استقلاب الطاقة وميكروبات الأمعاء والالتهابات.

ويعود الأمر كله إلى الأنثوسيانين، الذي يصف مجموعة من مضادات الأكسدة المسؤولة عن هذه الألوان العميقة في المنتج.

ووجدت الدراسة أن التأثير المفيد للأنثوسيانين على مرض السكري من النوع الثاني يزداد إذا تم الأنثوسيانين المؤسّل (الأسيلة (Acylation) في الكيمياء هي عملية إضافة مجموعة الأسيل إلى مركب كيميائي).

وفي سياق آخر، تحتوي أمثال التوت البري والتوت الأبيض في الغالب على الأنثوسيانين غير المؤسل،وهو مفيد كذلك للجسم.

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