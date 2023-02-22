حريق في منزل بالرياض ونقل امرأة للمستشفى

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني في الرياض، أنه باشر حادثة اشتعال لحظي في منزل بحي عليشة، نتج عنه إصابة امرأة، تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول الحريق أو أسبابه.

ونشر “الدفاع المدني” في حسابه بموقع “تويتر”، صورتين لعمليات الإنقاذ

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التعامل مع تسرب الغاز

وفي تغريدة منفصلة، حذر الدفاع المدني من استخدام أي مصادر تتسبب في شرر عند تسرب الغاز.

وقال إن التصرف السليم عند تسرب الغاز يتمثل في ما يلي:

-عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر شرر

إخراج جميع الأشخاص من المكان

– قفل صمام الغاز بإحكام

– فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

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