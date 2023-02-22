حالة الأهلية “معلق لإثبات حالة”.. توضيح هام من “حساب المواطن”

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كشف “حساب المواطن” عن الخطوات التي يتعين على المستفيد اتباعها في حال ظهرت رسالة تفيد بأن حالة الأهلية “معلق لإثبات حالة”.

وأضاف حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الشأن “في حال كانت حالة الأهلية ” معلق لإثبات حالة ” لابد من التوجه للبوابة الالكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وفي حال تم إرفاق المستند لابد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية ، نسعد بخدمتك”.

وأعلن برنامج “حساب المواطن” أمس إصدار نتائج الأهلية للدفعة 64 شهر مارس، لتصبح متاحة أمام جميع المواطنين والمستفيدين للحصول على الدعم.

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طريقة الاستعلام عن الأهلية للدفعة 64

وفيمل يلي خطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة 64 شهر مارس 2023:

-الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

-بعدها الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

-ثم بعد ذلك يتم الدخول إلى قائمة “دراسة الأهلية”.

-القيام بكتابة جميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بالمتقدم.

-وعندها تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالأهلية ومعرفة ما إذا كنت مستفيد أم غير مستفيد.

-في حالة عدم تؤهلك للحصول على الدعم من الممكن تقديم اعتراض وفقًا للفقرة التالية.

خطوات التعرف على سبب “عدم الأهلية”

كشف برنامج “حساب المواطن” عن خطوات معرفة سبب “عدم الأهلية” للمتقدمين للحصول على الدعم.

وحدد البرنامج في رده على تساؤلات العديد من المستبعدين لعدم الأهلية، عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، طريقة معرفة اسباب عدم الأهلية على النحو التالي:

-عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية ،أسباب عدم أهلية العائل)

-يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الاهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية

-يكون ذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

يمكن برنامج حساب المواطن الذين رفضت طلباتهم، تقديم اعتراض من خلال الخطوات الأتية:

ادخل إلى موقع حساب المواطن الرسمي

انقر على زر الدورة الأهلية

تحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض

انقر على زر الاعتراض على الدورة الأهلية

ارفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم

انقر على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن

وتتم دراسة الطلب في غضون 15 إلى 90 يومًا، وفي حالة كان المتقدم يستحق الدعم يتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

طريقة أخرى للاعتراض

يتيح “حساب المواطن” أيضًا تقديم الشكاوى والمقترحات واعتراض الأهلية على رقم حساب المواطن وهو 19912، حيث تعمل خدمة العملاء في حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وأوضح “حساب المواطن”، أنه يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك “دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في يناير بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”،