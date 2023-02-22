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Dongfeng تعلن عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة (صور وفيديو)
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Dongfeng تعلن عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة (صور وفيديو)

Dongfeng تعلن عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة (صور وفيديو)

Dongfeng تعلن عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة (صور وفيديو)
٠٤:١٨:٢٧ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة Dongfeng الصينية عن سيارة جديدة مخصصة للطرق الوعرة والصعبة، إذ أن السيارة مميزة حقا في تصميمها ومكوناتها الداخلية.

7 مميزات

وأدخلت الشركة العديد من التحسينات والتغيرات على السيارة الجديدة لكي تبدو قوية ومميزة، بحسب “روسيا اليوم”.

1 – تتميز Dongfeng Warrior MS20 الجديدة بهيكلها القوي المدعم بممتصات صدمات معدنية، والإطارات البلاستيكية المتينة التي تحيط بالهيكل وحجرات العجلات

2- حصلت على مصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في الليل والنهار وفي مختلف ظروف الطقس.

3- كما حصلت السيارة على أنظمة تعليق وعجلات كبيرة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وهيكل طوله 5 أمتار و97 سنتيمترا، عرضه 216 سم، ارتفاعه 215 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 370 سم.

4- جهّزت بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 6 ركاب، وكسيت مقاعدها بالجلد المريح، وزوّدت بأنظمة تدفئة وتبريد، كما دعمتها Dongfeng بنظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 12.8 بوصة.

5- زوّدت السيارة بنظام ESP، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد

6- تم تزويدها بحساسات للضوء والمطر، ونظام الرؤية الليلية عبر الكاميرات والعديد من التقنيات المميزة الأخرى.

7- تعمل المركبة بمحرك توربوديزل بسعة 6.7 ليتر بعزم 314 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، ويمكنها الوصول إلى سرعة 149 كلم/سا.

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