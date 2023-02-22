Dongfeng تعلن عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة (صور وفيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة Dongfeng الصينية عن سيارة جديدة مخصصة للطرق الوعرة والصعبة، إذ أن السيارة مميزة حقا في تصميمها ومكوناتها الداخلية.

7 مميزات

وأدخلت الشركة العديد من التحسينات والتغيرات على السيارة الجديدة لكي تبدو قوية ومميزة، بحسب “روسيا اليوم”.

1 – تتميز Dongfeng Warrior MS20 الجديدة بهيكلها القوي المدعم بممتصات صدمات معدنية، والإطارات البلاستيكية المتينة التي تحيط بالهيكل وحجرات العجلات

2- حصلت على مصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في الليل والنهار وفي مختلف ظروف الطقس.

3- كما حصلت السيارة على أنظمة تعليق وعجلات كبيرة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وهيكل طوله 5 أمتار و97 سنتيمترا، عرضه 216 سم، ارتفاعه 215 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 370 سم.

4- جهّزت بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 6 ركاب، وكسيت مقاعدها بالجلد المريح، وزوّدت بأنظمة تدفئة وتبريد، كما دعمتها Dongfeng بنظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 12.8 بوصة.

5- زوّدت السيارة بنظام ESP، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد

6- تم تزويدها بحساسات للضوء والمطر، ونظام الرؤية الليلية عبر الكاميرات والعديد من التقنيات المميزة الأخرى.

7- تعمل المركبة بمحرك توربوديزل بسعة 6.7 ليتر بعزم 314 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، ويمكنها الوصول إلى سرعة 149 كلم/سا.

اقرأ أيضا:

جدة.. أبناء يهدون والدهم سيارة حديثة بمناسبة تقاعده (صور)