Dongfeng تعلن عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة (صور وفيديو)
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة Dongfeng الصينية عن سيارة جديدة مخصصة للطرق الوعرة والصعبة، إذ أن السيارة مميزة حقا في تصميمها ومكوناتها الداخلية.
7 مميزات
وأدخلت الشركة العديد من التحسينات والتغيرات على السيارة الجديدة لكي تبدو قوية ومميزة، بحسب “روسيا اليوم”.
1 – تتميز Dongfeng Warrior MS20 الجديدة بهيكلها القوي المدعم بممتصات صدمات معدنية، والإطارات البلاستيكية المتينة التي تحيط بالهيكل وحجرات العجلات
2- حصلت على مصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في الليل والنهار وفي مختلف ظروف الطقس.
3- كما حصلت السيارة على أنظمة تعليق وعجلات كبيرة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وهيكل طوله 5 أمتار و97 سنتيمترا، عرضه 216 سم، ارتفاعه 215 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 370 سم.
4- جهّزت بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 6 ركاب، وكسيت مقاعدها بالجلد المريح، وزوّدت بأنظمة تدفئة وتبريد، كما دعمتها Dongfeng بنظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 12.8 بوصة.
5- زوّدت السيارة بنظام ESP، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد
6- تم تزويدها بحساسات للضوء والمطر، ونظام الرؤية الليلية عبر الكاميرات والعديد من التقنيات المميزة الأخرى.
7- تعمل المركبة بمحرك توربوديزل بسعة 6.7 ليتر بعزم 314 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، ويمكنها الوصول إلى سرعة 149 كلم/سا.
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