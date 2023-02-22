لماذا استدعت “تسلا” أكثر من 362 ألف سيارة بعد طرحها؟

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أعلنت شركة “تسلا” الأمريكية عن نيتها “استدعاء” أكثر من 362 ألف سيارة كانت قد طرحتها في الأسواق بسبب مشكلة في أنظمة القيادة الذاتية في تلك المركبات.

مشكلة في نسخة بيتا

وأوضحت الشركة – بحسب روسيا اليوم – أن الاستدعاء يعود إلى وجود مشكلة في نسخة بيتا من نظام Full Self-Driving (FSD) الموجود في تلك المركبات”.

وأشارت إلى “أن المشكلة في نظام القيادة المذكور هي في أنه قد يتسبب بوقوع الحوادث، كما أن السيارات في ظله قد تتصرف بشكل غير متوقع في بعض المواقف، مثل عبور تقاطع طرق عندما تضيء إشارات المرور باللون الأصفر، أو الوقوف عند إشارة مرور لفترة طويلة”.

ومن المفترض أن تستدعي “تسلا” للصيانة العديد من سياراتها التي طرحتها ما بين عامي 2016 و2023، منها سيارات Tesla Model وModel X، إضافة إلى سيارات Model 3 التي طرحتها ما بين 2017 و2023، ومركبات Model Y التي طرحت ما بين عامي 2020 و2023.

الشركة لن تستعيد السيارات

من جهتها، قالت صحيفة The Verge إن “تسلا” لن تستعيد هذه السيارات فعليا من مالكيها، بل ستقوم بتعديل برمجياتها وتعيدها لأصحابها”.

رفع أسعار سيارتها الـ”SUV من طراز Y”

في وقت سابق، أعلنت شركة تسلا عن رفع أسعار سيارتها الـ”SUV من طراز Y” في الولايات المتحدة، وقالت إن ذلك يعود لأسباب مختلفة.

وارتفع، في وقت متأخر من يوم الجمعة، سعر موديل “واي لونغ رانغ” بمقدار 1500 دولار أمريكي إلى 54990 دولاراً، في حين ارتفع موديل “واي بيرفورمانس” 1000 دولار إلى 57990 دولاراً، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

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أسباب رفع الأسعار

ومن أسباب رفع أسعار سيارة الـ”SUV من طراز Y” في الولايات المتحدة:

– إدخال إدارة بايدن تعديلات لجعل المزيد من سيارات الكروس أوفر مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي للسيارة الكهربائية تم توسيعه مؤخراً.

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