وجه لها عدة طعنات.. تلميذ يقتل معلمته في فرنسا

تواصل – وكالات:

لقيت معلمة فرنسية مصرعها اليوم الأربعاء، إثر طعنات وجهها لها أحد التلاميذ في مدرسة جنوب غرب البلاد.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المعلمة لفظت أنفاسها الأخيرة بعدما طعنها تلميذ في مدرسة بمنطقة سان جان دو لوز في إقليم الباسك.

ونقلت “فرانس برس” عن النيابة العامة، أن هجومًا بسكين وقع اليوم وأن الضحية فارقت الحياة، وأنه تم إيقاف التلميذ.

الضحية في الخمسينات من عمرها

وكشفت أن الحادث في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز، مشيرة إلى أن الضحية في الخمسينات من عمرها وكان قلبها قد توقف لدى وصول فرق الإسعاف الذي لم يوفقوا في إنعاشها.

الضحية مدرسة لغة إسبانية

وأضافت أن الضحية مدرسة لغة إسبانية كانت تعطي درًسا في الصف الأول الثانوي، حيث دخل المهاجم الصف مسلحًا بسكين واعتدى على المعلمة.

وفي منتصف العام الماضي، طعن تلميذ في الخامسة عشرة في العنق معلمة في مدرسة ثانوية في نورماندي في شمال فرنسا.

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