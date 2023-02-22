تحذير عاجل: أدوية نزلات البرد الشائعة قد تؤدي إلى الوفاة بهذه الحالة

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حذر الخبراء من أن علاجات البرد الشائعة، وبخاصة الأدوية المزيلة للاحتقان- التي تحتوي على مادة السودوإيفيدرين قد تسبب اضطرابات قاتلة في الدماغ.

يأتي ذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بمتلازمة اعتلال الدماغ الخلفي القابل للانعكاس (PRES)، ومتلازمة تضيق الأوعية الدماغية العكسية (RCVS) بين الأشخاص الذين يتناولون أدوية تحتوي على السودوإيفيدرين.

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مضاعفات كبيرة مهددة للحياة

وعلى الرغم من كونهما نادرتين إلا أنهما تشكلان خطرًا، نظرًا لأن المتلازمتين تقللان من إمداد الدماغ بالدم ويمكن أن تسبب مضاعفات كبيرة ومهددة للحياة.

وتساعد علاجات الاحتقان على تخفيف أعراض سيلان الأنف عن طريق تجفيف الجيوب الأنفية، لكن يمكنها أيضًا أن تؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية.

ووجدت دراسات سابقة أن أدوية البرد تشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب .

وقالت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا لـ “المجلة الصيدلانية”، إنها “تراجع الأدلة المتاحة” فيما يتعلق بالعقاقير، لضمان أن الفوائد تفوق أي مخاطر، معتبرة أن “سلامة الجمهور هي أولويتنا القصوى”.

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ما هي أعراض متلازمتي PRES و RCVS؟

يمكن أن تؤدي متلازمة اعتلال الدماغ الخلفي القابل للانعكاس (PRES)، ومتلازمة تضيق الأوعية الدماغية العكسية (RCVS) إلى الوفاة إذا لم يتم علاجهما.

وغالبًا ما تتسبب متلازمة (PRES) في حدوث صداع ومشاكل في الرؤية وتغيرات عقلية ونوبات وتورم في الدماغ، وفقًا لما أوردته صحيفة “ذا صن” نقلاً عن هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

وعادة ما تظهر أعراض متلازمة (RCVS) بسرعة ويمكن أن تكون خطيرة ومهددة للحياة.

ويعد الصداع الشديد هو السمة المميزة لها وقد يكون العرَض الوحيد، وغالبًا ما يحدث بشكل مفاجئ، ويستمر لدقائق جيدة على الأقل.

ويقول الخبراء في موقع “فري ويل هيث”، إن بعض الأشخاص يبلغون عن ارتفاع في ضغط الدم والنوبات عند ظهور الصداع.