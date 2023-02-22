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“Xiaomi” تكشف عن مواصفات حصرية لأحدث هواتفها بسعر “في متناول اليد”

“Xiaomi” تكشف عن مواصفات حصرية لأحدث هواتفها بسعر “في متناول اليد”

“Xiaomi” تكشف عن مواصفات حصرية لأحدث هواتفها بسعر “في متناول اليد”
٠٣:٥٦:٥٨ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة Xiaomi الصينية عن أحدث هواتفها في السوق والذي يأتي بمواصفات مممتازة وسعر ينافس فيه أفضل هواتف أندرويد من نفس الفئة.

مواصفات قوية للهاتف الجديد

وبحسب “روسيا اليوم”، فإن الهاتف المسمى بـ “Poco C55” مصمم بهيكل مميز التصميم وأبعاده (168.8/76.4/8.8) ملم، وزنه 192 غ، ومن مميزاته الأخرى ما يلي:

– حصل الجهاز على شاشة IPS LCD بقاس 6.71 بوصة، دقة عرضها (1650/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، معدل سطوعها 288 شمعة/م تقريبا ومحمية بزجاج Panda Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

– يعمل بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13 for POCO، ومعالج Mediatek MT6769Z Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2.

– حصل الهاتف على ذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

– وفيما يخص الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

– تم تزويده بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ microUSB 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحنسريع، وستطرحه في الأسواق العالمية بسعر 110 يورو تقريبا.

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