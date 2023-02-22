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استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 79 برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس
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استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 79 برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 79 برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 79 برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس
٠٣:٤١:٣٢ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية إلى 9 أشخاص وإصابة 79 آخرين.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية أولًا.

وحسب وكالة “وفا” الرسمية، فقد أدان أبو ردينة، عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة نابلس”، محملا “الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

اشتية: ما تتعرض له مدينة نابلس إرهاب دولة منظم

كما أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينين في مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 97 آخرين، ستة منهم بحالة الخطر.

ووصف اشتية العدوان بالإرهاب المنظم الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية، مطالباً الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد اشتية أن كل ما يمارس ضد شعبنا لن يثني الشعب عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

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الكلمات الدلالية:
استشهاد 9 فلسطينيين اقتحام نابلس الضفة الغربية فلسطين قوات الاحتلال

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