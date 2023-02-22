“الصحة”: تسجيل 54 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 52

إصابات أمس

وقالت الوزارة – في أحدث بياناتها – إنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 816380 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 829041 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9606 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة.

علاج متحور (XBB.1.5)

وفي سياق متصل، كشف فريق بحثي أمريكي، عن إمكانية علاج متحور (XBB.1.5) من فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم “كراكن”، باستخدام علاج الأجسام المضادة المتاحة.

واستخدم الباحثون من جامعة “نورث كارولينا” الأمريكية، وشركة “توبل” المتخصصة في علم الجينوم، قدرات الذكاء الاصطناعي بأحد المراكز المتخصصة بالجامعة.

وقام الباحثون بمحاكاة بنية البروتين الشوكي (بروتين سبايك) في متحور “كراكن”، ومدى قدرة الأجسام المضادة على إبطال قدرته على تمكين الفيروس من الارتباط بمستقبلاته في الخلايا البشرية.