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“ناسا” تكشف عن خسائر بالمليارات في الشرق الأوسط.. والسبب “لن تصدقه”
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“ناسا” تكشف عن خسائر بالمليارات في الشرق الأوسط.. والسبب “لن تصدقه”

“ناسا” تكشف عن خسائر بالمليارات في الشرق الأوسط.. والسبب “لن تصدقه”

“ناسا” تكشف عن خسائر بالمليارات في الشرق الأوسط.. والسبب “لن تصدقه”
٠٣:٠٩:٠٣ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” خطر العواصف الترابية في جميع أنحاء العالم من خلال جهاز جديد عالي التقنية يسمى “إي إم آي تي” (EMIT)، حسب شبكة “CNN” الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أنه تم رصد خسائر بالمليارات في عدد من المناطق من بينها منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن “جهاز EMIT هو مقياس طيف تصويري جرى اختراعه من قبل وكالة “ناسا”.

مميزات الجهاز

ومن مميزات الجهاز ما يلي:

1- يستخدم على نطاق واسع في البعثات الفضائية للوكالة لقياس الضوء في الأطوال الموجية المرئية والأشعة تحت الحمراء”.

2- يساعد في رسم خرائط ألوان العواصف الترابية، إذ يمكن للعلماء استخدام البيانات الموجودة في نماذجهم المناخية لمعرفة كيفية تسخين المعادن المختلفة للكوكب أو تبريدها

وتابعت: “يمكن أن تسبب العواصف الترابية أمراض الجهاز التنفسي، وتضر بالماشية وتفسد المحاصيل، ناهيك عن تعطيل حركة المواصلات، ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدر الخسائر الناجمة عن تلك الرياح بنحو 13 مليار دولار سنويا”.

كان قد جرى إطلاق مقياس “إي إم آي تي” في يوليو من العام الماضي، وهو متصل بمحطة الفضاء الدولية ويدور حول الأرض 16 مرة في اليوم، لرسم خرائط التركيب المعدني لسطح الكوكب، من خلال جمع البيانات حول الأطياف، وقياس أطوال موجات الضوء المختلفة التي تنبعث من ألوان مختلفة.

وتعتبر العواصف الرملية والترابية أمراً حيوياً لكوكب الأرض، حيث تحمل تربة مغذية عبر البلدان والقارات وتساعد على ازدهار الحياة النباتية.

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الكلمات الدلالية:
الغبار ناسا وكالة الفضاء وكالة الفضاء الأمريكية وكالة ناسا

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