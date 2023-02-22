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فيديو يوثق لحظة اصطدام نيزك بوزن “نصف طن” بالأرض (فيديو)
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فيديو يوثق لحظة اصطدام نيزك بوزن “نصف طن” بالأرض (فيديو)

فيديو يوثق لحظة اصطدام نيزك بوزن “نصف طن” بالأرض (فيديو)

فيديو يوثق لحظة اصطدام نيزك بوزن “نصف طن” بالأرض (فيديو)
٠٣:٠٣:٣٨ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف العلماء والباحثون الأمريكيون معلومات عن “جسما غامضا” تحطم في ولاية تكساس الأمريكية، وأكدوا أن هذا الجسم هو نيزك سقط بالقرب من ماك ألين، الأسبوع الماضي.

وقالت عدة مؤسسات أمنية وتابعة للشرطة – بحسب “cbsnews” – إنها تلقت مكالمات من السكان الذين سمعوا ما بدا وكأنه انفجار بعد الساعة الخامسة مساءً بتاريخ 15 فبراير، حيث دخل النيزك المجال الجوي للأرض بسرعة تقدر بنحو 27000 ميل في الساعة.

معلومات عن النيزك

وبدورها، شاركت جمعية النيزك الأمريكية، التي تجمع وتنشر معلومات حول مشاهدات النيزك في أمريكا، صورة النيزك بعد هبوطه في تكساس.

وغالبًا ما تتفتت النيازك إلى شظايا خلال اختراقها الغلاف الجوي للأرض، ويبدو أن هذا النيزك فعل ذلك على ارتفاع 21 ميلًا، حيث قدرت “ناسا” حجم النيزك بنحو قدمين قبل تفتته.

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