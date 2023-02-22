عاجل..”التأمينات الاجتماعية” تحسم الجدل بشأن حقوق المرأة التقاعدية بعد وفاتها

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنّ حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها، وتصرف للمستفيدين من الورثة.

وقال الحساب الرسمي “للعناية بالعملاء” في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الشأن: “حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتصرف للمستفيدين من ورثتها، حتى لو كان والدهم موظفًا أو متقاعدًا”.

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نظام التقاعد

وفي أغسطس 2019، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنفيذ المرسوم الملكي القاضي بالمساواة في سن التقاعد بين الرجال والنساء.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها باشرت في تنفيذ المرسوم الملكي الصادر عن مجلس الوزراء السعودي القاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات، اعتبارًا من مطلع أغسطس 2019، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، حيث يكون 60 عاما لكلا الجنسين.

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وأشارت المؤسسة إن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها الـ 55 عامًا، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ما ساهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة بمجرد بلوغها سن التقاعد.

يشار إلى أن “التأمينات الاجتماعية” أعلنت في وقت سابق أن الورثة يستحقون كامل المعاش إذا كانوا ثلاثة فأكثر، ويوزع المعاش بنسبة 75 في المائة إذا كان الورثة اثنين فقط، ويوزع بنسبة 50 في المائة إذا كان المستحق واحدًا فقط.