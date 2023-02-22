تفاصيل جديدة حول خطة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

عقدت لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، اجتماعًا برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ عبدالله بن حمد الصولي؛ وذلك لمناقشة خطة الاعتكاف في المسجد الحرام.

وتشكلت اللجنة بقرار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لبحث الاستعدادات لموسم رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.

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آلية التسجيل الإلكتروني

ونوقش خلال الاجتماع آلية التسجيل الإلكتروني، والإطلاع على المواقع المعتمدة والمخصصة للاعتكاف والخدمات المقدمة للمعتكفين، من حيث توزيع الخزانات واستلام المعتكفين الخزائن المخصصة لهم، كما تطرق الحضور إلى سير آلية تقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات المساندة كالخدمات الصحية.

وشددد الصولي على أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة الاعتكاف لهذا العام على أكمل وجه.

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وأكد أهمية التكامل والتناغم في تقديم الخدمات، داعيًا إلى التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة، سائلاً المولى عز وجل للجميع العون ودوام التوفيق والسداد.