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“يوم الزلازل”.. 4 دول عربية شعرت بهزات أرضية متتالية صباح اليوم

“يوم الزلازل”.. 4 دول عربية شعرت بهزات أرضية متتالية صباح اليوم

“يوم الزلازل”.. 4 دول عربية شعرت بهزات أرضية متتالية صباح اليوم
٠٢:٠٧:٤٩ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، صباح الأربعاء، هزات أرضية متتالية، دون أن تخلف أي إصابات.

العراق

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”: سجلت العراق حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 10:09:12 بالتوقيت المحلي وتبعد 39 كيلومترا جنوب غربي قضاء الحضر من محافظة نينوى.

تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في مكان الحدث بشعور متفاوت”، ولم ترد أي خسائر تذكر.

لبنان

وفق المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل بلبنان، ضربت الهزة شرق البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، وبلغت قوة الهزة 4.2 درجة، على مقياس ريختر، وشعر بعض سكان المناطق الساحلية اللبنانية بالهزة لليوم الثاني على التوالي.

فلسطين

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ضربت الهزة شمالي البلاد واستمرت 10 ثوان.

بلغت قوتها 4.2 درجة، على مقياس ريختر، والهزة ضربت على عمق 18 كم، شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية شعروا بالهزة.

إيران

وفق وكالة “إرنا” الرسمية، ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية “درز” في محافظة فارس جنوب غرب البلاد.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في خسائر بشرية جسيمة (أكثر من 47 ألف قتيل في البلدين)، كما أدى إلى تدمير آلاف المباني، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى.

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