إجازة زواج 30 يومًا.. حوافز للإنجاب في أكبر بلد تعدادًا للسكان

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قررت بعض الأقاليم في الصين، تمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور، على ما أفادت “صحيفة الشعب اليومية”، التابعة للحزب الشيوعي الصيني

يأتي ذلك مع تراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ ستة عقود، وفقًا للبيانات الرسمية، في منعطف من المتوقع أن يشير إلى بداية فترة طويلة من التراجع.

تراجع عدد السكان

وبلغ عدد السكان العام الماضي 1.4118 مليار نسمة، في انخفاض بمقدار 850 ألفًا من عام 2021. وسجلت بذلك أدنى معدل مواليد على الإطلاق بواقع 6.77 مولود لكل ألف شخص.

وكان عدد الولادات يتراجع في الصين منذ سنوات، مما دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من السياسات لإبطاء هذا الاتجاه. لكن بعد سبع سنوات من إلغاء سياسة الطفل الواحد، دخلت البلاد ما وصفه أحد المسؤولين بـ “حقبة النمو السكاني السلبي”.

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سياسة طفل واحد

ويعود هذا التراجع إلى حد كبير إلى سياسة “طفل واحد” التي فُرضت من عام 1980 إلى 2015 والزيادة الكبيرة في تكاليف التعليم التي أثنت الكثيرين من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو دفعتهم لعدم إنجاب أي طفل على الإطلاق.

ويمنح إقليم قانسو شمال غربي البلاد وإقليم شانشي المنتج للفحم، 30 يومًا الآن، بينما يمنح إقليم شنغهاي عشرة أيام، مع استمرار منح ثلاثة أيام فقط في سيتشوان – الحد الأدنى لإجازة الزواج، وفقا للصحيفة.

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تمديد إجازة الزواج

وقال يانج هاي يانج، عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية، إن “تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة”.

وأضاف أن “تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيا”، موضحًا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القوى العاملة وتحفيز الاستهلاك.

وأشار يانج إلى أن هناك حاجة إلى مجموعة من السياسات الداعمة الأخرى، بما في ذلك إعانات الإسكان وإجازة الأبوة المدفوعة.