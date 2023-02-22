بسبب هاتفك.. رقبتك وعمودك الفقري في خطر

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تشكل الهواتف جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، لكن الإفراط في استخدامها قد يكون له أثار صحية خطرة.

ويقول خبراء إن التحديق في شاشات الهواتف الذكية لفترات طويلة، يمكن أن يتسبب بضرر في الرقبة، يتطلب تدخلاً جراحيًا.

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الإفراط في استخدام الهواتف الذكية

ويتسبب قضاء ساعات طويلة في استخدام الهواتف الذكية يوميًا في التعرض للإجهاد المتكرر الذي يطال العظام والأعصاب والعضلات يمكن أن يسبب ألما مزمنا، بالإضافة إلى تصلب العضلات والتهاب المفاصل وانضغاط الأعصاب، بحسب الأطباء.

وأشار باحثون إلى أن رأس الشخص البالغ يزن ما بين 4.5 إلى 5.4 كيلوجرام، ويؤدي إمالته للأمام بزاوية 45 درجة للتحديق في الهاتف المحمول إلى زيادة مقدار الضغط والقوة على الرقبة بحوالي 22 كيلوجرام.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الأستاذة المساعدة في الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في جامعة تكساس ساوثويسترن، كافيتا تريفيدي، قولها: “البشر مخلوقات منتصبة، وأجسامنا ليست مصممة للنظر إلى الأسفل لفترات طويلة من الوقت، مما يضع ضغطًا إضافيًا على العمود الفقري العنقي”.

وأوضحت أنه عند التحديق لأسفل باستمرار، يمكن أن تؤدي قوة 22 كيلوغرام الإضافية إلى إجهاد أو إصابة المفاصل التي تربط الفقرات.

وأضافت: “كلما مالت الرقبة للأسفل زاد الضغط. يتم شد العضلات المحيطة في محاولة لحماية الأعصاب المجاورة، مما يتسبب بدوره في حدوث التهاب وألم في الرقبة”.

وتشمل خيارات العلاج غير الجراحية لمثل هذه الإصابات، الأدوية والعلاج الطبيعي وحقن الستيرويد، وقد يحتاج المرضى في أسوأ الحالات لعملية جراحية.

ونصحت تريفيدي بأن إمساك هاتفك على مستوى العين، يساعد في تقليل الضغط، ويمكن أن يمنع الآلام ومشاكل الرقبة في المستقبل.

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ألم العمود الفقري

فضلاً عن ذلك، يمكن أن تتسبب الهواتف المحمولة في ألم العمود الفقري.

ويتعلق الأمر بكيفية الوقوف عند استخدام الجهاز، إذ “إن النظر إلى الهاتف الخلوي يميل الرأس إلى الأمام ويسبب إرهاقًا أسرع لعضلات الظهر والرقبة. لأن رؤوسنا ثقيلة جدًا بالفعل وتحتاج إلى دعم عنقنا بالكامل وظهرنا طوال اليوم”، بحسبر خبراء.

“ووجد باحثون كوريون أن قضاء أربع ساعات يوميًا أو أكثر على هاتف ذكي لا يؤدي فقط إلى إضعاف الموقف، ولكن أيضًا إلى تقليل وظائف الجهاز التنفسي”، وفقًا لما أوردته صحيفة “إكسبربس”.

وفي حين أن وضع الهاتف جانبًا قد يكون بداية جيدة للتخلص من المشاكل الناجمة عن كثرة استخدام الهاتف، قال البروفيسور أدريان وارد، من جامعة تكساس في أوستن، إنه قد لا يكون كافيًا، لأن مجرد وجود الهاتف بجوارك قد يتسبب في انخفاض أدائك المعرفي وقوة عقلك.