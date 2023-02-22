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تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بهبوط شركات التعدين
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تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بهبوط شركات التعدين

تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بهبوط شركات التعدين

تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بهبوط شركات التعدين
٠٢:٠٥:٥٧ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت الأسهم الأوروبية متأثرة بهبوط أسهم شركات التعدين بسبب تراجع أسعار المعادن كما أثارت بيانات اقتصادية قوية المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحسب “رويترز”، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 08:09 بتوقيت جرينتش.

أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي

ويترقب المستثمرون أيضا نشر محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق اليوم، وتراجع مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 % مع اقتفاء أسهم شركات التعدين أثر نزول أسعار النحاس التي تأثرت بدورها بمخاوف تتعلق بتوقعات الطلب من الصين.

وأظهرت بيانات أن الأنشطة الاقتصادية في فرنسا وألمانيا عادت للنمو كما دعم التعافي في أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة الآراء التي تقول إن أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي وكذلك الأوروبي ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وخالف سهم ستيلانتس التوجه العام وارتفع 1.9 في المائة بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن نمو أرباحها التشغيلية بلغ 17 % في النصف الثاني من العام الماضي بدعم من تركيبة قوية من الإنتاج والتسعير.

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الكلمات الدلالية:
أسعار المعادن أوروبا الأسهم الأسهم الاوروبية المعادن

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