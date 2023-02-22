ألمانيا تصدم طهران وتطرد اثنين من موظفي سفارة إيران في برلين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء، أنها قررت طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية في برلين.

الحكم بإعدام مواطن إيراني – ألماني

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد دانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأشد العبارات حكم الإعدام الذي أصدره القضاء الإيراني ضد المواطن الإيراني – الألماني “جمشيد شارمهد”.

كما انتقدت المنظمة صمت المجتمع الدولي حيال خطفه وتعذيبه ومحاكمته بشكل غير عادل من قبل نظام الملالي.

فيما كشفت مصادر أن قائمة عقوبات الخارجية الإيرانية، ضد الاتحاد الأوروبي ذكرت مؤسسات مثل القيادة العليا للاتحاد الأوروبي والقيادة الوطنية وإدارة العمليات الجوية العامة للجيش الألماني وبعض الشركات العاملة في مجال الصناعات العسكرية الألمانية.

وكتب السناتور الفرنسي “أندريه فاليني” أنه التقى ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي لمناقشة الوضع في إيران، مؤكدًا يجب مناقشة كل المبادرات لدعم الاحتجاجات الشعبية، وربما الترويج لسقوط ديكتاتورية الملالي، وينبغي على فرنسا مساعدتها.

عشرات السجون السرية لدى النظام الإيراني

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه شبكة “سي إن إن” الأميركية، تقريرًا استقصائيًا كشفت فيه عن وجود عشرات السجون السرية لدى النظام الإيراني استخدمها لقمع المتظاهرين والمحتجين. وذكرت القناة أن بعض هذه السجون يقع في مراكز حكومية أو في أقبية المساجد.

اقرأ أيضًا:

إيران تقضي بإنهاء حياة زعيم معارض يحمل الجنسية الألمانية

لانتهاكها حقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي يُلوح بفرض عقوبات جديدة على إيران

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تُحبط 15 مخططًا إيرانيًا لخطف وقتل بريطانيين

استمرار الانتهاكات.. محكمة إيرانية تقضي بإنهاء حياة 6 سجناء سياسيين عرب