3 علامات على معاناة طفلك من اضطراب الأكل.. كيف تتعامل معه؟

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اضطراب الأكل، هو مجموعة من الحالات النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة.

في البداية قد يصاب الطفل بهوس بالطعام، سواء كان الإقبال عليه أم رفضه، وزيادة أو نقصان في الوزن وتغير في شكل الجسم، مما قد يتسبب في تغيير سلوك الطفل الغذائي.

ومع ارتفاع حالات اضطرابات الأكل بين الأطفال، يجب معرفة العلامات الرئيسية للحالة التي تهدد الحياة.

ارتفاع نسبة من يعانون من اضطرابات الأكل

ووجد باحثون إسبان أن أكثر من واحد من كل خمسة شبان (22 في المائة) يعانون من اضطرابات الأكل. وحوالي ثلاث من كل 10 فتيات يعانين من اضطراب الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

ويعاني واحد من كل ستة أولاد من شكل من أشكال هذه الحالة، وفق ما أظهرت نتائج الدراسة التي شملت تحليل البيانات الصحية لـ 63 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و 18 عامًا من 16 دولة مختلفة، ونشرت في دورية “جاما بيدياتريكس”.

قال المؤلف الرئيسي، الدكتور خوسيه فرانسيسكو لوبيز جيل من جامعة كاستيلا لامانشا بإسبانيا، إن النتائج كانت “مثيرة للقلق” وسلطت الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات وقائية.

وأضاف: “في الواقع، تعد اضطرابات الأكل من أكثر المشكلات النفسية التي تهدد الحياة”، موضحًا أن “الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف يموتون 10 إلى 20 سنة أصغر من عامة السكان”.

وتأتي اضطرابات الأكل بأشكال مختلفة. وقال خبراء لصحيفة “ذا صن”، إن وباء كوفيد – 19 قد يؤدي إلى تعميق أزمة اضطرابات الأكل.

علاوة على أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون هي المسؤولة أيضًا عن الترويج لصور الجسم غير القابلة للتحقيق، مما يساهم في زيادة عدم الرضا عن الجسم بين الشباب الذين لا يعانون من زيادة الوزن.

وفي الوقت نفسه، تقوم بعض صفحات “إنستجرام” بتعليم المراهقين كيفية تطوير علاقات غير صحية مع الطعام ، باستخدام تقنية تسمى “meanspo “.

قال الدكتور خوسيه: “الأكل المضطرب في الطفولة / المراهقة قد يتنبأ بالنتائج المرتبطة باضطرابات الأكل في مرحلة البلوغ المبكرة. ولهذا السبب، فإن هذه النسبة العالية التي تم العثور عليها مثيرة للقلق وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاولة معالجة هذا الوضع”.

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علامات على معاناة الطفل من اضطراب الأكل

فيما يلي 3 علامات مفاجئة لمعاناة الطفل من اضطراب الأكل:

قالت الدكتورة جوانا سيلفر، المتخصصة في علاج الذين يعانون من اضطرابات الأكل، إن هناك علامات يخفيها شخص ما إما لإخفاء أحد اضطرابات الأكل أو إنكاره.

وقالت الدكتورة جوانا: “لسوء الحظ، يمكن أن تبدأ اضطرابات الأكل هذه الأيام في سن مبكرة جدًا. عادة ما يبدأون في سنوات المراهقة، ولكن ليس من السابق لأوانه البحث عنها “.

فيما يلي بعض الإشارات الدقيقة التي تقولة الخبيرة إنه على جميع الآباء أن ينتبهوا لها.

1. الكذب بشأن تناول الطعام

قالت الدكتورة جوانا إن الأطفال والمراهقين قد يبررون تناول كميات أقل من الطعام أو يتجنبونه بإخبار والديهم بأنهم “تناولوا وجبة غداء كبيرة”، أو أنهم “يأكلون في الخارج مع الأصدقاء لاحقًا” على عكس الحقيقة.

2. أين أنت ذاهب لتناول العشاء؟

وأوضحت أنه في بعض الأحيان يسأل الأطفال الآباء عن مكان تناولهم العشاء حتى يتمكنوا من البحث عن القائمة مسبقًا ومعرفة الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أقل.

3. تغيير عام في السلوك

أضافت الدكتورة جوانا: قد يبدون أكثر هدوءًا فيتكلمون أقل، ويصبحون أكثر انسحابًا وسرية. فضلاً عن أنه يفعل ذلك حتى لايجد معارضة لمنع اضطراب الأكل.

أوضجت الدكتورة جوانا إن الشخص المصاب باضطراب الأكل قد يصبح قلقًا أو مكتئبًا بشكل متزايد أو يكون لديه مزاج سريع التغير، “قد يصبحون غاضبين أو عدوانيين كوسيلة للدفاع عن اضطراب الأكل”.

فيما يلي الأعراض الشائعة الأخرى التي يجب الانتباه إليها:

-التمارين القهرية أو المفرطة

-سلوك غير عادي حول الطعام مثل الإصرار على استخدام أدوات مائدة معينة، وتقطيع الطعام إلى قطع صغيرة

-اهتمام مفاجئ بالطبخ ولكنهم يرفضون تناول ما طهوه

-الرغبة في تناول الطعام بمفردها أو في الخفاء

-ارتداء الملابس الفضفاضة

-القيء بعد الأكل، أو الذهاب إلى المرحاض فور تناول الطعام

-تناول كميات كبيرة من الطعام دون ظهور زيادة في الوزن

-زيادة أنفسهم بشكل متكرر

-الانسحاب الاجتماعي

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كيفية مساعدة الطفل المصاب باضطراب الأكل؟

إذا كان طفلك يعالج من اضطراب في الأكل فإن هيئة الخدمات الصحية توصي بـ:

-تعلم قدر الإمكان عن اضطرابات الأكل ، حتى تفهم ما تتعامل معه

-الاستمرار في إخباره أنك تحبه وستظل دائمًا بجانبه

-اجعله على دراية بالمساعدة الطبية المتاحة

-اقتراح أنشطة يمكنه القيام بها لا تتضمن الطعام، مثل الهوايات وقضاء الوقت مع الأصدقاء

-اسأله عما يمكنك فعله للمساعدة

-حاول أن تكون صادقًا بشأن مشاعرك، فهذا سيشجعه على فعل الشيء نفسه

-كن نموذجًا جيدًا من خلال تناول نظام غذائي متوازن وممارسة قدر صحي من التمارين

-حاول بناء ثقته، على سبيل المثال، امدحه على تفكيره أو قم بتهنئته على شيء فعله.