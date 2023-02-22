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مجلس الأمن الروسي: هذا ما سيحدث إذا وقفت الحرب في أوكرانيا دون انتصار

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مجلس الأمن الروسي: هذا ما سيحدث إذا وقفت الحرب في أوكرانيا دون انتصار

مجلس الأمن الروسي: هذا ما سيحدث إذا وقفت الحرب في أوكرانيا دون انتصار

مجلس الأمن الروسي: هذا ما سيحدث إذا وقفت الحرب في أوكرانيا دون انتصار
٠١:٠٤:٠٦ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن موسكو ستتمزق إذا أوقفت العملية العسكرية في أوكرانيا دون تحقيق النصر.

وأوضح في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر فلن تبقى روسيا موجودة، وسيمزقونها إلى أشلاء.

“الدوما” يصادق على تعليق معاهدة “ستارت”

في الوقت نفسه، صادق مجلس الدوما الروسي، اليوم، على مشروع قانون قدمه الرئيس فلاديمير بوتين، لتعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية “ستارت”.

وبين – حسب “سبوتنيك” – أن مشروع القانون ينص على أن تعلق روسيا المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الإستراتيجية والحد منها.

وأكد أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشر نص القانون بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن قرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه الرئيس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس، أن بلاده قررت تعليق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الإستراتيجية والحد منها “ستارت” الموقعة بين موسكو وواشنطن.

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الكلمات الدلالية:
الحرب في أوكرانيا مجلس الأمن الروسي مجلس الدوما معاهدة "ستارت" موسكو

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