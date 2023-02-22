لماذا ينام الناس لفترات أطول في الشتاء؟.. علماء يكشفون السر

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كشفت دراسة علمية جديدة أجريت في ألمانيا، أن البشر ينامون لفترات أطول في الشتاء مقارنة بالصيف.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة “فرونتيرز إن نيروساينس”، تمت مراجعتها من قبل الأقران، أن فترة “نوم حركة العين السريعة” وهي مرحلة من مراحل النوم تتحرك فيها عين الانسان أثناء النوم، تكون أطول بواقع ثلاثين دقيقة في الشتاء مقارنة بالصيف.

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مشاكل في النوم

وجمع باحثون من جامعة شاريتيه الطبية في برلين، 292 مريضًا يعانون من قصور متعلق بالنوم أو اضطرابات محتملة، للخضوع لدراسات النوم في مستشفى ألماني.

وطالب الباحثون، المشاركين في الدراسة بالنوم بشكل طبيعي دون منبه، ثم راقبوا جودة ومدة ونوع النوم الذي كانوا يحصلون عليه. وتم استبعاد المرضى الذين يتناولون أدوية تؤثر على النوم.

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إجمالي وقت النوم في الشتاء

وأظهرت النتائج، أن إجمالي وقت النوم في الشتاء أطول بحوالي ساعة منه في الصيف، في حين أن نوم حركة العين السريعة – المرتبط بالساعة البيولوجية – كان أطول بمقدار 30 دقيقة في الشتاء، مما يشير إلى أن الناس ينامون بشكل أعمق لفترة أطول.

ويقول الباحثون، إنه في حين أن معظم الناس لديهم وقت استيقاظ صارم ومحدّد بسبب مواعيد المدرسة أو العمل، يمكن الاستفادة من النوم بساعة مبكرة في الأشهر الباردة لمكافحة الأرق في اليوم التالي.

وخلصت الدراسة إلى أنه “بشكل عام، تحتاج المجتمعات إلى تعديل عادات النوم بما في ذلك المدة والتوقيت حسب الموسم، أو تعديل مواعيد المدرسة والعمل وفقًا لاحتياجات النوم الموسمية”.