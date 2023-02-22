“الزلازل التركي”: هزة ارتدادية بقوة 4.5 ريختر مركزها ديار بكر

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أعلن معهد الزلازل التركي، أنه سجل منذ قليل هزة ارتدادية بقوة 4.5 على مقياس ريختر مركزها ولاية ديار بكر جنوبي تركيا.

هزة ارتدادية جديدة تضرب كهرمان مرعش

وصباح اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنها سجلت هزة ارتدادية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر مركزها كهرمان مرعش.

242 هزة ارتدادية

وأوضحت أنها سجلت وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات.

ضحايا الزلزال تجاوز الـ 42 ألفًا

وأكدت في الوقت نفسه، ارتفاع حصيلة وفيات كارثة زلزال قهرمان مرعش في تركيا إلى 42 ألفا و310 أشخاص.

فحص مليون و 123 ألف مبنى

وأشارت إلى أنه تم فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلزال واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى منهار أو بالغ الضرر وبحاجة للهدم الفوري، مؤكدة انتهاء البحث عن ناجين من الزلزالين، في جميع المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في حوالي أربعين بناية.

وفي 6 من فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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