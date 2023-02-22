تعرف على مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال “يوم التأسيس”

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال إجازة يوم التأسيس.

وتقدم المراكز الصحية المناوبة والدوام الممتد خدماتها للحالات المرضية العاجلة، التي لا تستوجب الذهاب إلى المستشفى، وتعمل من بعد الساعة الرابعة مساء.

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أوقات عمل المراكز الصحية التي تقدم الدوام (الممتد – المناوبة)

تمتد ساعات العمل في مراكز الدوام الممتد الى 16 ساعة من بعد الرابعة مساء حتى الحادية عشرة مساء،

أما المراكز المناوبة فتعمل على طوال اليوم لمدة 24 ساعة.

تقوم مراكز مختاره من المراكز التي تقدم الدوام (الممتد – المناوبة) بتقديم الخدمة أيام نهاية الاسبوع.

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وفيما يلي نبذة عن المراكز الصحية المناوبة:

–الرياض

-مكة المكرمة

-المدينة المنورة

-القصيم

-المنطقة الشرقية

-تبوك

-الباحة

-الجوف

-الحدود الشمالية

-جازان

-حائل

-عسير

-الأحساء

-الطائف

-القريات

-جدة

-حفر الباطن

-بيشة

-القنفذة

-نجران