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6 خطوات مهمة يجب اتباعها لعملية توظيف ناجحة

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6 خطوات مهمة يجب اتباعها لعملية توظيف ناجحة

6 خطوات مهمة يجب اتباعها لعملية توظيف ناجحة

6 خطوات مهمة يجب اتباعها لعملية توظيف ناجحة
١٢:٥٥:٠٢ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر منتدى “KLD”، الذي يهدف لنشر الوعي بعلم إدارة الأعمال وإبراز الأفكار والخبرات، إنفوجرافًا، لتوضيح مجموعة من الخطوات التي يمكن – باتباعها – أن تتم عملية التوظيف بنجاح.

6 خطوات مهمة

وأوضح أن عملية التوظيف الناجحة تتألف من مجموعة من الخطوات، التي تضمن نجاح هذه العملية، وتتمثل في تعيين المرشح المناسب للوظيفة، دون إهدار للوقت والموارد.

1- استعن بإعلانات الإنترنت والمواقع المتخصصة بدلاً من معارض التوظيف.

2- استعن بموقع لينكد إن (الشبكة الأكثر شيوعًا بين المحترفين ويعتبر بمثابة قاعدة بيانات عملاقة).

3- قم بإجراء مقابلة شخصية ذكية، تدور بشكل رئيس حول الوظيفة ولا تطرح فيها أسئلة غير مهمة أو عامة.

4- يمكنك إجراء اختبار خاص بالوظيفة للتأكد من كفاءة المتقدم.

5- عند نشر الإعلان كن دقيقًا بشأن المتطلبات الوظيفية للمنصب.

6- عليك التحقق من الخلفية والجهات المرجعية للمتقدم للوظيفة.

استحقاق صرف تعويض “ساند”

في سياق متصل، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسباب استبعاد الموظف المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض “ساند”.

وقال الموقع الرسمي للمؤسسة إن المشترك بإمكانه التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية:

1- الإفلاس: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2- إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.

3- فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل.

4- الأحكام القضائية المثبتة إن ترك العامل العمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.

5- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

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التأمينات: 5 أسباب لاستبعاد الموظف من صرف تعويض “ساند”

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أخبار السعودية السعودية المملكة منتدى منتدى "KLD"

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