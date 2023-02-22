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الدولار القوي يضغط على النفط.. و”برنت” عند 83 دولارًا

الدولار القوي يضغط على النفط.. و”برنت” عند 83 دولارًا

الدولار القوي يضغط على النفط.. و”برنت” عند 83 دولارًا
١١:٣٨:٢٠ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بضغط من صعود الدولار بعد بيانات تشير بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم إبريل 23 سنتًا إلى 82.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 1.2 في المئة أمس الثلاثاء، بحسب “رويترز”.

انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 21 سنتا إلى 76.15 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس أمس الثلاثاء على انخفاض 18 سنتا.

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير، اليوم الأربعاء، والذي سيمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.

تراجع “برنت” أمس

وأمس، سجل سعر خام القياس العالمي “برنت”  انخفاضاً طفيفاً في التعاملات الآجلة.

وتراجع سعر برنت في أسواق المال العالمية بنسبة 0.24% للبرميل إلى 83.87 دولاراً أمريكيا لعقود شهر مارس القادم، فيما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.23% إلى 77.30 دولاراً للبرميل.

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