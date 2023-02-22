للنساء فقط.. احمي نفسك من 11 مرضًا قاتلاً بهذه الطريقة

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كشفت دراسة حديثة، أن العلاقات الاجتماعية القوية مفتاح الحياة الصحية للنساء في منتصف العمر.

في حين كانت النساء اللائي لديهن علاقات “مرضية” مع أزواجهن وأصدقائهن وزملائهن أقل عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، وفق النتائج التي نشرت في دورية “جنرال سيكاتري”.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللواتي أبلغن عن أدنى مستوى من الرضا عن علاقاتهن تعرضن لخطر مضاعف لتطوير أمراض متعددة مقارنة باللواتي أبلغن عن مستويات أعلى، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وفحص الباحثون بيانات ما يقرب من 7700 امرأة في أستراليا، كانت أعمارهن تتراوح ما بين 45 و 50 عامًا عندء بد الدراسة في عام 1996، وأبلغن كل ثلاث سنوات عن مستويات الرضا عن شركائهن وأفراد عائلاتهن وأصدقائهن وعملهن والمجموعات الاجتماعية.

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تفاصيل الدراسة

وتعقب فريق البحث، النساء المشاركات لمدة 20 عامًا لمعرفة ما إذا كن يعانين من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو وهشاشة العظام والتهاب المفاصل والسرطان والاكتئاب والقلق.

وخلال فترة المتابعة، أصيب حوالي 58% من النساء بأكثر من حالة مرضية واحدة. وكانت اللواتي أبلغن عن علاقات اجتماعية قوية أقل عرضة للإصابة بالأمراض.

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الحفاظ على علاقات اجتماعية جيدة

وقال التقرير، الذي كتبه خبراء من جامعة كوينزلاند بأستراليا: “النتائج التي توصلنا إليها لها آثار مهمة على إدارة الأمراض المزمنة والتدخل. على المستوى الفردي، قد تساعد هذه الآثار في تقديم المشورة للنساء فيما يتعلق بفوائد بدء أو الحفاظ على علاقات اجتماعية عالية الجودة ومتنوعة من منتصف إلى أوائل الشيخوخة”.

وأضافت: “ينبغي اعتبار الروابط الاجتماعية من أولويات الصحة العامة في الوقاية من الأمراض المزمنة، وقد تكون التدخلات التي تركز على جودة العلاقات الاجتماعية فعالة في منع تطور الحالات المزمنة”.