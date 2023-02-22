خبير طقس: اليوم ذهب النصف الأول من الموسم المطري وبقي الثاني

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قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ.د. عبدالله المسند، إن اليوم الأربعاء 22 من فبراير يمثل تقريبًا منتصف الموسم المطري.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم الأربعاء ذهب النصف الأول من موسم هطول الأمطار على المملكة، وبقي النصف الثاني، مشيرًا إلى أن حصة الليل هذه الأيام تبلغ حوالي 12:32 ساعة بينما حصة النهار تصل إلى حوالي 11:28 ساعة.

أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

فيما توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، طقس إجازة يوم التأسيس اليوم الأربعاء 22/2/2023، أن تكون الأجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا على معظم الأنحاء، متوقعًا أن تنشط رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل ونجران وعُمان وشرق المرتفعات وجنوب تبوك.

نداء مهم إلى سكان هذه المناطق

وطالب الحصيني أهالي الرياض والقصيم والشرقية والجوف والشمالية بأن يرتدوا ملابس ثقيلة أثناء الليل، محذرًا من انخفاض مفاجئ لدرجات الحرارة مع هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

نشاط الرياح المغبّرة على الرياض والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

رياح مغبرة على 7 مناطق

وأضاف أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة تبوك، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

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