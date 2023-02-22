الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مدينة الملك سلمان الطبية تُحدد مواعيد الزيارة في “يوم التأسيس”
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مدينة الملك سلمان الطبية تُحدد مواعيد الزيارة في “يوم التأسيس”

مدينة الملك سلمان الطبية تُحدد مواعيد الزيارة في “يوم التأسيس”

مدينة الملك سلمان الطبية تُحدد مواعيد الزيارة في “يوم التأسيس”
١٠:٤٣:٤٧ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت مدينة الملك سلمان الطبية، مواعيد الزيارة خلال إجازة يوم التأسيس الذي يوافق اليوم الأربعاء.

مواعيد الزيارة:

– العناية المركزة

مستشفى المدينة المنورة

من الساعة 4 مساءً حتى 5 مساءً

– العناية المركزة

مستشفى النساء والولادة والأطفال

من الساعة 4 مساءً حتى 5 مساءً

– أقسام التنويم

مستشفى المدينة المنورة

مستشفى النساء والولادة والأطفال

من الساعة 3مساءً حتى 9 مساءً

– مقابلة الطبيب المعالج

مستشفى النساء والولادة والأطفال

من الساعة 1مساءً حتى 3 مساءً

ومدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية هي أول مدينة طبية متكاملة تخدم منطقة المدينة المنورة.

عرفت سابقًا باسم مجمع مستشفيات المدينة المنورة، قبل صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 1 فبراير 2021 على إطلاق المسمى الجديد، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه.

وتضم المدينة: (المستشفى العام ومستشفى النساء والولادة والأطفال ومجمع الأمل للصحة النفسية).

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