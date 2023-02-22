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تحميك من فقدان البصر.. لا غنى لك عن تناول هذه الفاكهة
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تحميك من فقدان البصر.. لا غنى لك عن تناول هذه الفاكهة

تحميك من فقدان البصر.. لا غنى لك عن تناول هذه الفاكهة

تحميك من فقدان البصر.. لا غنى لك عن تناول هذه الفاكهة
١٠:٢٣:٢٦ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

العناية بالعينين أمر حيوي، وبخاصة مع التقدم في السن، وفي حين أن هناك بعض العوامل التي قد يكون لها تأثير عليهما خارجة عن السيطرة، لكن هناك أشياء يمكن القيام بها لتقليل المخاطر التي قد تهدد بفقدان البصر، يعد النظام الغذائي أحدها.

وفقًا لعيادة العيون في لندن، فإن فاكهة التنين هي أحد الأطعمة التي يمكن أن تساعد في حماية العينين. وهذه الفاكهة الاستوائية معروفة بقشرتها الحمراء وطعمها الحلو من الداخل، ومصدرها جنوب المكسيك ودول أمريكا الوسطى الأخرى بما في ذلك جواتيمالا وكوستاريكا والسلفادور.

واسم فاكهة التنين مشتق من مظهر جلدها المتقشر والشائك. تشرح عيادة العيون فوائد الفاكهة. تقول: “فاكهة التنين غنية بفيتامين إيه و سي والكاروتين. ومن المعروف أن هذه الفيتامينات تغذي القرنية وتحميها.

وتتمتع هذه الفاكهة بمظهر فريد للغاية وقد اكتسبت مؤخرًا شعبية كبيرة بسبب العديد من الفوائد الصحية والمغذيات. و”هذه الفاكهة جيدة للحفاظ على كل من الإضاءة المنخفضة ورؤية الألوان”، بحسب عيادة العيون في لندن.

ونقص فيتامين إيه هو السبب الرئيسي لعمى الأطفال الذي يمكن الوقاية منه في العالم. وتصنفه جمعية البصريات الأمريكية على أنها مادة مغذية مهمة “صديقة للعين، موضحة: “فيتامين أ يدعم عمل أغشية الملتحمة والقرنية”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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المصادر الغذائية الأخرى لفيتامين إيه

وتقول هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، إن فيتامين إيه ضروري “للمساعدة في الرؤية في الضوء الخافت”.

تشمل المصادر الغذائية الأخرى لفيتامين إيه ما يلي:

الجبنة
البيض
الأسماك الزيتية
الحليب والزبادي
الكبد.

كما أن فيتامين سي مهم للحفاظ على اللرؤية. وبحسب عيادة برشلونة لطب وجراحة العيون، فإن “فيتامين سي، حمض الأسكوربيك، يعزز الأوعية الدموية الصحية ويساعد على تحييد الضرر التأكسدي الذي يمكن أن يؤدي إلى تطور إعتام عدسة العين أو تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر”.

ويحتاج البالغون إلى حوالي 40 ملليجرامًا من فيتامين سي يوميًا.

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المصادر الأخرى لفيتامين سي

تشمل المصادر الأخرى لفيتامين سي في الطعام ما يلي:

-الفاكهة الحمضية مثل البرتقال وعصير البرتقال
-الفلفل
-الفراولة
-البروكلي
-البطاطا.
ومع ذلك ، فإن الفوائد الصحية لفاكهة التنين تتجاوز الرؤية.

قالت دراسة نُشرت في المجلة العالمية للصيدلة والعلوم الصيدلانية : “فاكهة التنين لها نشاط من مضادات الأكسدة (التي) يمكن أن تمنع أيضًا الأمراض الالتهابية مثل النقرس والتهاب المفاصل.

أضافت “تحتوي ثمار البيتايا على جرعة عالية من فيتامين سي وفيتامين لإيه وبي 1 وبي 12 وإي. تشتمل المحتويات المعدنية في ثمار التنين على جرعة جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور”.

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