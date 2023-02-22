بقوة 4.1 ريختر.. هزة ارتدادية جديدة تضرب ضرب كهرمان مرعش التركية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنها سجلت اليوم هزة ارتدادية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر مركزها كهرمان مرعش.

242 هزة ارتدادية

وأوضحت أنها سجلت وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات.

ضحايا الزلزال تجاوز الـ 42 ألفا

وأكدت في الوقت نفسه، ارتفاع حصيلة وفيات كارثة زلزال قهرمان مرعش في تركيا إلى 42 ألفا و310 أشخاص.

فحص مليون و123 ألف مبنى

وأشارت إلى أنه تم فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلزال واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى منهار أو بالغ الضرر وبحاجة للهدم الفوري.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات التركية، انتهاء البحث عن ناجين من الزلزالين، في جميع المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في حوالي أربعين بناية.

فيما قدم مستشارون نفسيون ومتطوعون إلى “أدي امان” التركية، للترفيه عن الأطفال بهدف مساعدتهم على تجاوز الأزمة النفسية التي عاشوها جراء الزلازل.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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