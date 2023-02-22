لهذا السبب.. انتعاش مُفاجئ لـ “الدولار والجنيه الاسترليني” اليوم

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تلقى الدولار والجنيه الإسترليني دعما اليوم بعدما أثار انتعاش مفاجئ في نشاط الشركات بالولايات المتحدة وبريطانيا احتمالية أن يواصل البنك المركزي في كل من البلدين رفع أسعار الفائدة.

وعوض “اليورو” بعض الخسائر التي سجلها الجلسة الماضية حتى بعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 52.3 في فبراير مدعوما بنمو قوي مفاجئ لقطاع الخدمات، بحسب “رويترز”.

ارتفاع الدولار على نطاق واسع

وارتفع الدولار على نطاق واسع بينما بلغ الإسترليني في أحدث معاملاته 1.21015 دولار، محتفظا بمعظم مكاسبه التي حققها أمس والتي بلغت 0.6 في المائة. وزاد اليورو 0.05 في المائة إلى 1.0652 دولار بعدما هبط 0.36 في المائة في الجلسة الماضية.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث معاملاته 0.1 % إلى 0.62195 دولار بعد أن صعد لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 0.6248 دولار، في وقت سابق بعدما رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة، وانخفض الدولار الأسترالي 0.31 % إلى 0.6835 دولار.

وأمام الين الياباني، سجل الدولار انخفاضا طفيفا إلى 134.91 ين بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين عند 135.23 ين في الجلسة الماضية.

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