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لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية للعمل في عدّة مجالات

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية للعمل في عدّة مجالات

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية للعمل في عدّة مجالات
١٠:٠٥:١٣ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – محلل خدمات الدعم.

2 – سائق القطار.

3 – مراقب المرور.

4 – أخصائي تكاليف.

5 – خبير المسارات والهياكل.

6 – مشغل المحطات والساحة.

7 – أخصائي أول تطوير التطبيقات.

8 – فني مسارات وهياكل.

9 – والمزيد…

* نبذة عن الشركة

والشركة الخطوط الحديدية “سار”، هي شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1427هـ “2006”، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، وتتولى الشركة مسؤوليات تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها وإدارتها بالكفاءة اللازمة.

* طريقة التقديم

– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الموقع الإلكتروني للتوظيف شركة الخطوط الحديدية وظائف شاغرة

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