عاجل.. هزة أرضية في فلسطين يشعر بها سكان لبنان

تواصل – وكالات:

أعلن المرصد الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية ضربت، منذ قليل، مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الشمالي لفلسطين والجنوبي للبنان.

هزة أرضية يشعر بها سكان لبنان

وحسب “روسيا اليوم”، فإن بعض الأهالي في لبنان شعروا، صباح اليوم، بهزة أرضية، مشيرة إلى رصد هزة أرضية في فلسطين.

ويوم الثلاثاء الماضي ضربت هزة أرضية دولة فلسطين، حيث شعر بها سكان مدينة نابلس في الضفة الغربية. وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس في حينه، بأن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع “الفارعة-الكرمل”، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

زلزال جديد يضرب إيران

وصباح اليوم، كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزالًا جديدًا بقوة 5.5 على مقياس ريختر هز منطقة درز بمحافظة فارس.

زلزال جديد يضرب محافظة فارس الإيرانية

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد تعرضت محافظة فارس الإيرانية لهزة أرضية قوية بلغت 5.5 درجات على مقياس ريختر، وذلك بعد 24 ساعة، من حدوث زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال غرب بندر عباس جنوب إيران.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات التركية، انتهاء البحث عن ناجين من الزلزالين، في جميع المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في حوالي أربعين بناية.

وفي 6 من فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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