في يوم التأسيس.. أبرز 7 مناطق بالمملكة يُنصح بزيارتها لقضاء أمتع الأوقات

تواصل – فريق التحرير:

تحتفل المملكة بـ “يوم التأسيس”، اليوم، والذي يأتي متوافقًا مع يوم 22 من فبراير كل عام، في الوقت الذي يبحث فيه أغلب المواطنين عن الخروج والتنزه والبحث عن أماكن جديدة لقضاء يوم من أمتع الأيام.

وبين أماكن الترفيه ورؤية الأماكن الواسعة والخضراء، وكذلك التعرف على الأماكن التراثية والتاريخية، فإن أغلب المواطنين يبحثون عن قضاء هذا اليوم بشكل مختلف ومتميز.

أعدت صحيفة “تواصل” قائمة بأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها خلال هذا اليوم.

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1- العلا

– حيث توجد أفضل البيوت، المبنية من الطوب اللبن والحجر، المحفوظة في العالم.

– كما يمكن زيارة متحف العلا لمعرفة المزيد عن تاريخ المنطقة، وثقافة الإسلام، والنباتات المحلية في شمال غرب المملكة.

2- جبة حائل

– تعد واحدة من أكبر وأهم المعالم الأثرية في المملكة، وهي موقع صحراوي مذهل يزوره ملايين السياح من جميع أنحاء العالم كل عام.

– تقع على بعد 90 كم شمال مدينة حائل بالقرب من طريق القوافل القديم بين كل من البحر الأبيض المتوسط وإقليم نجد.

– تتميز بالنقوش الصخرية وبعض المنحوتات للأجداد، مثل رجال يرتدون أغطية للرأس وطيور وقرود وغزال وحيوان، ومشاهدة نقل عربة بعجلات يعود تاريخها إلى عشرة آلاف عام.

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3- مدائن صالح

– هي أول موقع تراث عالمي في المملكة والأكثر حفظًا للحضارة النبطية.

– تعد من أشهر الأماكن في المملكة احتوائه على مقابر ضخمة ذات واجهات مزخرفة من قرون ما قبل التاريخ وتقع شمال غربي المملكة بين المدينة المنورة وتبوك

كما تعد مثالاً استثنائياً لمهارة الأنباط المعمارية حيث تحتوي على 111 مقبرة ضخمة 94 منها مزينة وآبار مياه.

بالإضافة إلى زيارة المواقع الأثرية يمكن المشي في الأسواق الشعبية وتناول الوجبات ذات النكهات المختلفة.

4- محافظة عسير

– تعد أبها في منطقة عسير من أشهر وأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها على الإطلاق؛ إذ تشتهر المدينة بمناظرها الجبلية وأنماط الطقس المتناقضة.

– تعد المدينة محبوبة أيضًا لبيوت الطين التاريخية، حيث يبلغ ارتفاع بعض المساكن القديمة أكثر من ثلاثة طوابق.

– تم الاحتفاظ بالعديد من الجدران السميكة، مما يتيح للزوار تصور كيف عاشت الحضارة القديمة بسهولة.

– تقع العديد من المنازل في ضواحي مدينة أبها، وبينما يتمتع الزوار بحرية استكشاف الموقع بمفردهم، فإن الاستعانة بدليل قد يكون خيارًا أفضل لاستكشاف هذه المعالم الرائعة.

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5- قرية أشيقر التراثية

– تقع قرية أشيقر التراثية وسط نجد، وهي منطقة تنتشر فيها الواحات، وتقدم لمحة عن الحياة من الماضي.

– كان الموقع موطنًا للبدو منذ حوالي 1500 عام بسبب ينابيعها وبساتين الزيتون والنخيل منخفضة الحواف، وأصبحت أشيقر بسرعة موقع توقف مفضل للمسافرين في طريقهم إلى مكة المكرمة.

6- الدرعية

– تُعرف باسم “لؤلؤة المملكة”، وتتميز بثقافة وتراث وتاريخ المملكة لأكثر من 300 عام، حين قدم مانع المريدي (الجد الثاني عشر للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية) في عام 850 هـ /1446م إليها.

– قام “المريدي” بوضع اللبنة الأولى لتأسيس الدولة السعودية لتكون نقطة عبور مهمة لقوافل التجارة والحج، ولتكون مركزًا مهمًا للاستقرار، كما تضم الدرعية العديد من المتاحف والفنادق وقاعات العرض.

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7- الأحساء والهفوف

– على الحافة الجنوبية للهفوف بالمنطقة الشرقية سيجد المسافرون مجتمع الأحساء التاريخي، وهو واحة في الصحراء، وكانت من أوائل المناطق المأهولة بالسكان في المنطقة المعروفة باسم الربع الخالي.

– كانت المنطقة محطة توقف حيوية للمسافرين الذين يشقون طريقهم إلى مكة من الشرق.

– يحتوي الموقع على بقايا أثرية غنية وحوالي مليوني نخلة تنتج أكثر من 100 ألف طن من التمور كل عام.

– أثناء التواجد في الهفوف، يجب على الزوار القيام ببعض التسوق لشراء الهدايا التذكارية في سوق القيصرية، والذي تأسس عام 1822 ولا يزال أقدم سوق في المملكة اليوم.

– يصطف أكثر من 400 متجر في الشوارع القديمة المتعرجة للسوق، ويقع السوق على مسافة قريبة من العديد من المعالم الأخرى في المركز التاريخي للهفوف، بما في ذلك قصر إبراهيم وسوق الهفوف للسمك ومسجد القبة.

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