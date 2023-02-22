لهذا السبب.. فرض قيود صارمة على طالبي اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس فرض قيود جديدة صارمة على طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة.

مواجهة اندفاع المهاجرين إلى الحدود الجنوبية

ونقلت “فرانس برس”، عن وسائل إعلام أمريكية، أن البيت الأبيض يريد تجنب اندفاع المهاجرين إلى الحدود الجنوبية عندما يتم رفع الضوابط المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكدت نقلًا عن مصادر، أن إدارة بايدن ترى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحدود، في غياب إجراء من الكونجرس، وأنها حسب – “سبوتنيك” – لن تسمح هذه الإدارة بالفوضى الجماعية والفوضى على الحدود بسبب فشل الكونجرس في التصرف.

قواعد جديدة تحكم تدفق المهاجرين

وأشارت إلى أن القواعد الجديدة تنص على أن المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود ويعبرون إلى الولايات المتحدة لن يكونوا مؤهلين للجوء بعد الآن، حيث يتعين عليهم:

1 – الخضوع لعملية التقديم عبر الإنترنت من خلال تطبيق الجمارك ودوريات الحدود.

2 – التقدم أولا بطلب للحصول على اللجوء في أحد البلدان التي يمرون بها للوصول إلى الحدود الأمريكية.

من ناحية أخرى انتقد المدافعون عن حقوق المهاجرين القواعد الجديدة ووصفوها بأنها غير إنسانية وغير قانونية، وتغلق الباب أمام عدد لا يحصى من اللاجئين في الولايات المتحدة وستلحق خسائر بشرية مخيفة بالأطفال والنساء والرجال الذين يبحثون عن الأمان والحماية.

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