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“اليورو بـ 4.00”.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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“اليورو بـ 4.00”.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

“اليورو بـ 4.00”.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

“اليورو بـ 4.00”.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٩:٣٩:٣٨ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء 22 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54

فرنك سويسري 4.05

أسعار العملات الأجنبية أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.51

فرنك سويسري 4.06

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