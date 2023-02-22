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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً
٠٩:٣٣:٤٨ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 22 من فبراير، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث سجل عيار 24 نحو 221.59 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.13 ريال.

عيار 21 يسجل 193.90 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.90 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.20 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.26 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.80 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6891 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1551 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 221.591 ريال.

أسعار الذهب أمس 

وأمس، سجل عيار 24 نحو 221.90 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.41 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.43 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.44 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.95 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6901 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1553 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 221.897 ريال.

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