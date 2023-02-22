الإمام محمد بن سعود.. موحد شطري الدرعية ومؤسس الدولة السعودية الأولى

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تحيي المملكة، اليوم الأربعاء، ذكرى يوم التأسيس، بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز في العام الماضي، بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية ويصبح إجازة رسمية.

ويرتبط يوم التأسيس باليوم الذي تولى فيه الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها، مقاليد الحكم في الدرعية، (العاصمة الأولى للدولة وتبعد عن مركز الرياض العاصمة حاليا 20 كيلومترًا)، منتصف عام 1139هـ (22 فبراير 1727)، وكان عمره آنذاك 30 عامًا (ولد في الدرعية عام 1697 م).

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وعمل الإمام محمد بن سعود آنذاك على القضاء على حالة الفوضى في شبه الجزيرة العربية، وبدأ بمدينته “الدرعية” ووحَّد شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا بين مركزين لها.

وجرى في هذا العهد بناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية، والانتقال إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم لفترة طويلة، وأصبحت الدرعية عاصمة للدولة.

استمرت الدولة السعودية الأولى 91 عامًا، وتحديدًا حتى عام 1233هـ (1818م).

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أبرز إنجازات الإمام محمد بن سعود

المرحلة الأولى

خلال الفترة (1139-1158هـ / 1727-1745م)

-توحيد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد بعد أن كان الحكم متفرقًا في مركزين.

-الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده.

-تنظيم الأمور الاقتصادية للدولة.

-بناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية، وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم مدة طويلة.

-نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة.

-الاستقلال السياسي وعدم الولاء لأي قوة، في حين أن بعض بلدان نجد كانت تدين بالولاء لبعض الزعامات الإقليمية.

– مناصرة الدعوة الإصلاحية التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي اختار الدرعية لقوتها واستقلالها وقدرة حاكمها على نصرة الدعوة وحمايتها.

-التواصل مع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية، وقدرة الإمام الكبيرة على احتواء زعاماتها وجعلهم يعلنون الانضمام للدولة والوحدة.

-بناء سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعية من شرق الجزيرة العربية.

المرحلة الثانية

من التأسيس خلال الفترة (1159-1179هـ / 1746-1765م).

-بدء حملات التوحيد، وتوليه قيادتها.

-توحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة في معظم أرجاء الجزيرة العربية.

-القدرة على تأمين طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من المناطق الآمنة.

-النجاح في التصدي لعدد من الحملات التي أرادت القضاء على الدولة في بدايتها.