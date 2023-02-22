هاشتاق “نعمة الأمن” يتصدر الترند.. ومغردون: “يوم التأسيس عنوان المجد”

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تصدر هاشتاق “نعمة الأمن” الترند في المملكة، صباح اليوم، بالتزامن مع يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير من كل عام.

وفي تغريدات صباحية مشرقة، احتفل المواطنون بذكرى التأسيس، حيث تم في هذا اليوم تدشين واحدة من أعظم الدول وأكثرها تأثيرًا على الساحة الدولية.

وقال مغرد: “يوم التأسيس يوم مجيد لكل من يعيش على أرض هذه البلاد، فنحمد الله على ما أنعم به علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أجَلّ هذه النعم نعمة الإسلام ونعمة الأمن، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومتعه بالصحة والعافية وحفظ ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووفقه لكل خير”.

وتابع آخر: “في يوم التأسيس السعودي المبارك ندعو ونبتهل إلى الله ونحمده على نعمة المملكة، ونشكره أن بارك لنا فيها وجعلنا من أبنائها، ونسأله أن يديم عزّها ومجدها على الدوام، ويحفظ قيادتنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار”.

وأضاف مغرد رابع: “لله الحمد والفضل ثلاثة قرون نعتز بديننا وعقيدتنا وبحكامنا ونبني معهم مجدنا”.

ذكرى التأسيس

وتحتفل المملكة في يوم 22 فبراير من كل عام، بذكرى يوم التأسيس، هذه الذكرى الغالية والخالدة في وجدان الشعب السعودي والأمة العربية بأسرها.

وذكرى التأسيس المجيدة هي ذكرى تأسس المملكة وكيان الدولة السعودية بعزها وشموخها، تحت راية التوحيد، ذكرى تلاحم القيادة والشعب تحت راية التوحيد المباركة، راية العز والشموخ والعلا والمجد والنصر والفخر.

تلاحم القيادة والشعب

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي، تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.

إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها، مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

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