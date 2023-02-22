“الخثلان” يوضح الحكمة من إكثار النبي ﷺ الصيام في شهر شعبان

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، فضيلة الشيخ سعد الخثلان: إن هناك حكمة من إكثار النبي ﷺ من الصيام في شهر شعبان.

الحكمة من صيام النبي ﷺ في شعبان

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن شهر شعبان المبارك هو كغيره من بقية شهور العام، وأن الحكمة من إكثار النبي ﷺ من الصيام في شهر شعبان تتبين في حديث شريف أخرجه النسائي وصححه بن خزينة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: “قلت يا رسول الله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم”.

الفضل الوارد في شهر شعبان

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر في شعبان من صيام النافلة، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ”ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيامًا منه في شعبان”، تقصد بعد صيامه في رمضان.

يُستحب الإكثار من صيام النافلة في شعبان

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام النافلة في شهر شعبان، ولهذا يُستحب الإكثار من صيام النافلة في شعبان، مؤكدًا أن هذا كل ما ورد عن فضل شهر شعبان وما عدا ذلك لم يثبت منه شيء.

وأكد أن ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولذلك لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان؛ لأنه لم يرد في فضل هذه الشهر الكريم شيء سوى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه من الصيام.

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