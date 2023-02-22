ما الذي يستحقه الموظف من أجر عند عمله في يوم التأسيس؟

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يتساءل الكثير، وبخاصة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة، عن إجازة يوم التأسيس، والعمل في هذا اليوم الذي صدر أمر ملكي بمنح العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والطلاب إجازة سنوبة فيه، بدءًا من العام الماضي.

وحددت وزارة الموارد البشرية يومي 22 و23 فبراير 2023 كإجازة للعاملين في القطاع الحكومي والمدارس والجامعات بمناسبة يوم التأسيس، إلى جانب العطلة الأسبوعية وهي يومي الجمعة والسبت، لتصبح بذلك عدد أيام الإجازة 4 أيام متتالية.

أما إجازة يوم التأسيس للعاملين بالقطاع الخاص، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية، أنها ستكون يومًا واحدًا فقط (اليوم الأربعاء).

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العمل في إجازة يوم التأسيس

وفي حال تطلبت الحاجة لعمل الموظف خلال يوم الإجازة فيكون من حقه الحصول على أجر إضافي، بحسب ما أفادت.

ويعتبر العمل في يوم التأسيس عملاً إضافيًا، مع احتساب كل ساعة عمل إضافي (ساعة من الراتب الفعلي بالإضافة إلى 50% من الراتب الأساسي).

وتنص المادة الثانية عشر بعد المئة من نظام العمل بالمملكة على أنه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

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غرامة بقيمة 5000 ريال على كل عامل

وينص نظام العمل عند عدم منح الموظف إجازة (يوم التأسيس) على فرض غرامة بقيمة 5000 ريال على كل موظف في المنشأة، وفقًا لحساب “نظام العمل السعودي” في موقع “تويتر”.

وتأتي ذكرى الاحتفال الثاني بـ”يوم التأسيس” بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.

ويُعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي، تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.

إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون، ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها، مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع.