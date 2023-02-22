عاجل.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يهز منطقة درز بمحافظة فارس الإيرانية

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كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزالًا جديدًا بقوة 5.5 على مقياس ريختر هز، صباح اليوم، منطقة درز بمحافظة فارس.

زلزال جديد يضرب محافظة فارس الإيرانية

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد تعرضت محافظة فارس الإيرانية لهزة أرضية قوية بلغت 5.5 درجات على مقياس ريختر.

يأتي هذا بعد 24 ساعة، من حدوث زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال غرب بندر عباس جنوب إيران.

‏ويوم أمس، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت حدوث زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال غرب بندر عباس جنوب ايران، الساعة 10:05 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، بتوقيت الإمارات.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار، وفق وسائل إعلام إيرانية.

انتهاء البحث عن ناجين من زلزال تركيا

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات التركية، انتهاء البحث عن ناجين من الزلزالين، في جميع المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في حوالي أربعين بناية.

وفي 6 من فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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