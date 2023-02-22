هاشتاق “يوم التأسيس 2023” يتصدر الترند.. ومغردون: “دولتنا شامخة غالية آمنة”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “يوم التأسيس 2023 “الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما حرص مغردون على نشر تغريدات معبرة للاحتفال بهذا اليوم.

وقال مغرد: “راية الدولة احتوت البادية والحاضرة والقرى وجعلت الهوية واحدةً والمصير مشتركاً ورسخت أن الانتماء للوطن وحده”.

وأضاف آخر: “يوم التأسيس السعودي هو يوم فخر واعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة.. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلاد الحرمين وأن يؤيد قيادته الرشيدة بالتوفيق والسؤدد، وأن يجعل أيام المملكة كلها أعياد وأفراح”.

وتابع ثالث: “دُمتي يابلاد الحرمين شامخةً غاليةً أمنةً وسلمكِ الله من كُل الأوبئة والحروب، وبقيتِ رمزاً للشموخ على مر الزمن.. اللهم احفظ قادتنا وولاة أمورنا وأعنهم على كل خير”.

ذكرى التأسيس

وتحتفل المملكة في يوم 22 من فبراير من كل عام، بذكرى يوم التأسيس، هذه الذكرى الغالية والخالدة في وجدان الشعب السعودي والأمة العربية بأسرها.

وذكرى التأسيس المجيدة هي ذكرى تأسيس المملكة وكيان الدولة السعودية بعزها وشموخها، تحت راية التوحيد، ذكرى تلاحم القيادة والشعب تحت راية التوحيد المباركة، راية العز والشموخ والعلا والمجد والنصر والفخر.

تلاحم القيادة والشعب

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي، تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.

إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها، مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

اقرأ أيضًا:

يوم التأسيس.. ذكرى تلاحم الشعب والقيادة تحت راية التوحيد