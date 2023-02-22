بجميع مناطق المملكة.. فعاليات واحتفالات شعبية في يوم التأسيس

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تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء بذكرى تأسيسها، وهو اليوم الذي سيشهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والشعبية بهذه المناسبة.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي، تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.

إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها، مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ويشهد يوم التأسيس عروض الضوء “الألعاب النارية” والرسومات اللوحات الفنية في سماء المملكة، والذي سيتاح للجميع رؤيتها، فضلاً عن عدد من العروض الجوية للطائرات تحت إشراف الفرق العسكرية.

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أهم الفعاليات بالرياض

وأوردت صحيفة “الوطن”، قائمة بأهم الفعاليات الخاصة بـ يوم التأسيس على النحو التالي:

– الليوان: فعالية تبدأ في تمام الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، في 14 منطقة، تأخذك قبل 300 عام من الآن لرؤية الأسواق والأزياء السعودية التقليدية من خلال عدد من المعارض.

– مسيرة استعراضية تحتفي برموز التأسيس في الدرعية.

احتفالات يوم التأسيس في جدة

تشهد جدة الكثير من الفعاليات والاحتفالات في يوم التأسيس من أبرزها:

– الأعلام الوطنية والشعائر التي تغمر كافة شوارع المدينة.

– فعاليات خاصة ستقام في موقف باصات الفورملا.

– عدد من الندوات الثقافية.

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المنطقة الشرقية

– حديقة الملك فهد “الميادين” وكورنيش “تكية”.

– العرض المرئي ثلاثي الأبعاد.

– احتفالات زي التأسيس في كورنيش الخبر الشمالي.

– العرضة السعودية بميدان العرضة بالواجهة البحرية وشاطئ نصف القمر الصدف، وممشى جوان بصفوى في محافظة القطيف، والملعب الرياضي، والمركز الحضاري، إضافة إلى أنه سيتم توزيع أكثر من 7800 هدية تذكارية.

فعالية الليوان

تقام فعالية الليوان ستشمل اثنين من مناطق المنطقة الشمالية من يوم 22 إلى 24 فبراير، كما تشهد العديد من المناطق والمدن نفس الفعالية منها الحدود الشمالية وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وسكاكا وتبوك والمدينة المنورة والطائف والدمام وبريدة.

ويمكن معرفة الفعاليات الخاصة بيوم التأسيس حسب المناطق من خلال الضغط على الرابط.