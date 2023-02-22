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لماذا انتعش سوق النفط رغم العقوبات الروسية؟.. محللون يكشفون السبب
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لماذا انتعش سوق النفط رغم العقوبات الروسية؟.. محللون يكشفون السبب

لماذا انتعش سوق النفط رغم العقوبات الروسية؟.. محللون يكشفون السبب

لماذا انتعش سوق النفط رغم العقوبات الروسية؟.. محللون يكشفون السبب
٠٨:٠٩:٣٢ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير عن توقعات بانتعاش الآمال في تنامي الطلب في ضوء تخفيف قيود الإغلاق في الصين.

وبحسب “الاقتصادية”، فقد قفز الطلب العالمي على النفط الخام بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

في المقابل انخفض الإنتاج إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر بسبب انخفاض المعروض النفطي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

نمو الطلب 

وقال محللون، إن النمو في الطلب مدفوع بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك في اليابان، إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، إلى جانب إنهاء سياسات صفر كوفيد في الصين، حيث بلغ إجمالي الطلب 102 في المئة فوق مستويات ما قبل كوفيد في ديسمبر 2019.

وأوضح المحللون، أن أسعار النفط الخام تواجه ضغوطًا هبوطية في ضوء استمرار بيانات عن ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية.

وأوضحوا أن المخزونات العالمية من النفط الخام والمنتجات المكررة زادت على نحو معاكس موسميا بمقدار 5.46 مليون برميل، ومع ذلك لا تزال المخزونات أقل بمقدار 354 مليون برميل من متوسط الأعوام الخمسة.

تذبذبات الأسعار 

وحاليًا، يشهد سوق النفط حاليًا العديد من التقلبات السعرية نتيجة العديد من العوامل أبرزها ارتفاع المخزونات النفطية.

ومن المحتمل أن يظل الطلب على النفط ضعيفًا نسبيًا حتى تزيد المصافي الإنتاج قبل موسم القيادة الصيفي.

وفي المقابل يتلقى النفط دعمًا من التفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني واستمرار قيود الإنتاج وسط توقعات بنقص الاستثمارات النفطية في المستقبل القريب، ما يدعم تسجيل مكاسب سعرية جديدة.

وأكد محللون إن العقوبات الغربية على إمدادات النفط الخام والمنتجات الروسية جاءت محدودة التأثير في مسار الأسعار.

 في الوقت نفسه، أكد بنك جولدمان ساكس أن شركاء موسكو التجاريين يندفعون بشكل متزايد نحو صفقات النفط الخام الروسي أكثر مما كان متوقعًا، ما يخفف تأثير العقوبات الغربية على روسيا.

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النفط برنت خام برنت سعر النفط سوق النفط

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