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“الحصيني” يتوقع طقس إجازة يوم التأسيس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا
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“الحصيني” يتوقع طقس إجازة يوم التأسيس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

“الحصيني” يتوقع طقس إجازة يوم التأسيس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

“الحصيني” يتوقع طقس إجازة يوم التأسيس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا
٠٧:٤٩:٢٣ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، طقس إجازة يوم التأسيس اليوم الأربعاء 22/2/2023، وقال إن الأجواء ستكون معتدلة نهارًا باردة ليلًا على معظم الأنحاء.

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وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع أن تنشط رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل ونجران وعُمان وشرق المرتفعات وجنوب تبوك.

نداء مهم إلى سكان هذه المناطق

وطالب الحصيني أهالي الرياض والقصيم والشرقية والجوف والشمالية بأن يرتدوا  ملابس ثقيلة أثناء الليل، محذرًا من انخفاض مفاجئ لدرجات الحرارة مع هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

نشاط الرياح المغبّرة على الرياض والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس، لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد– بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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رياح مغبرة على 7 مناطق

وأضاف أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى منطقة تبوك، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

* يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون، ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

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