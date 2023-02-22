فوائد نفسية وجسدية للضحك.. مسكّن للألم ويُحسّن جهازك المناعي

تواصل – فريق التحرير:

للضحك فوائد نفسية وجسدية على صحة الفرد، والحماية كذلك من السقوط في فخ الأمراض النفسية، والاستغراق في القلق والاكتئاب.

فعند الحاجة إلى تخفيف الضغط النفسي، فإن كل ما سيطلبه الطبيب منك الابتسامات والضحكات.

اقرأ أيضًا:

الأول من نوعه بالعالم.. روبوت ياباني يميّز أنواع الضحك!

وكشف موقع “مايو كلينك” عن فوائد ذلك على النحو التالي:

فوئد الضحك

-تحفيز العديد من الأعضاء

تُحسِّن الابتسامة استنشاق الهواء الغني بالأكسجين، وتُحفِّز القلب، والرئتين والعضلات، وتَزيد الإندورفين (المسكِّنات الطبيعية) التي يقوم الدماع بإطلاقها.

-تنشيط وتخفيف استجابتكَ للضغط النفسي

يبدأ الشخص بالتبسُّم فالضحك فتقلُّ استجابته للضغط النفسي، ويُمكن أن يَزيد معدَّل ضربات القلب وضغط الدم ثم ينخفض مرة أخرى. ما النتيجة؟ شعور طيب بالاسترخاء.

-تلطيف التوتُّر

إذ يعمل الضحك أيضًا على تحفيز الدورة الدموية، ويساعد في استرخاء العضلات، وكل منهما يساعد في الحد من بعض الأعراض الجسدية للتوتر.

التأثيرات الطويلة الأجل

إن الضحك ليس مجرد وسيلة سريعة للتعبير عن المرح سرعان ما يزول أثرها. بل تبرز أيضًا جدواه في حياتك على المدى الطويل. قد يعمل الضحك على:

-تحسين الجهاز المناعي

تُظهر الأفكار السلبية بعض التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن تؤثر على الجسم عن طريق جلْب المزيد من الضغط النفسي على أجهزتكَ وتقليل مناعتكَ.

على النقيض من ذلكَ، يمكن للأفكار الإيجابية في الواقع إنتاج الببتيدات العصبية التي تساعد على مكافحة الضغط النفسي والأمراض التي من المحتمل أن تكون أكثر خطورة.

-تخفيف الألم

قد يخفِّف الضحكُ الألمَ من خلال جعْل الجسم يُنتج مسكنات الألم الطبيعية الخاصة به.

-زيادة الرضا الشخصي

يمكن أن يجعل الضحكُ التعاملَ مع الحالات الصعبة أكثر سهولة. كما يساعدكَ على التواصل مع أشخاص آخرين.

-تحسين حالتكَ المزاجية

يعاني كثير من الناس من الاكتئاب، وأحيانًا بسبب الأمراض المزمنة. ويمكن أن يساعد الضحك على تقليل التوتر والاكتئاب والقلق، وقد يجعلكَ تشعُر بالسعادة. كما يمكن أن يحسِّن من تقديرك لذاتك.

اقرأ أيضًا:

لن تصدق ما ستراه.. ثعلب يضحك بصوت عالٍ مثل الأطفال