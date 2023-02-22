الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من العنوان الوطني
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خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من العنوان الوطني

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من العنوان الوطني

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من العنوان الوطني
٠٧:٢٩:٠٥ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فيق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التحقق من العنوان الوطني.

حيث أوضحت مؤسسة البريد أن هذه الخدمة الإلكترونية يقدمها لتمكين المستفيد من التحقق من العنوان الوطني لشخص مسجل في العنوان الوطني مسبقًا، عن طريق هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات

1 – اذهب إلى الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.

2 – اختر “إدارة عنوان مسجل”.

3 – أدخل البيانات المطلوبة.

4 – اختر “تحقق”.

5 – سوف تظهر لك النتائج مباشرة.

* المتطلبات

1 – أن يكون العنوان مسجل مسبقًا.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “19992”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية العنوان الوطني خدمة اليوم خطوات التحقق مؤسسة البريد

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